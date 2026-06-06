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06.06.2026
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Сабота, 6 јуни 2026
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Малолетник со тротинет удрил жена во Тетово: Со тешки повреди пренесена е во Скопје

Хроника

06.06.2026

Триесет и двегодишна жена е тешко повредена откако во неа удрил електричен тротинет управуван од малолетник во Тетово.

Според информациите од СВР Тетово, на 5 јуни околу 10:00 часот било пријавено дека на улицата „Илинденска“ електричен тротинет, управуван од 16-годишен малолетник од тетовското село Лисец, удрил во И.Ѓ. (32) од село Непроштено.

По несреќата, повредената била пренесена во Клиничката болница во Тетово за укажување лекарска помош. Поради сериозноста на повредите, таа подоцна била префрлена во Комплексот клиники „Мајка Тереза“ во Скопје.

На местото на настанот увид извршила увидна екипа на СВР Тетово, а се работи на целосно расчистување на околностите под кои се случила несреќата.

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