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14.07.2026
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Вторник, 14 јули 2026
Неделник

Внимавајте: Од денеска почнуваат новите правила за возење тротинет

Хроника

14.07.2026

Електричен тротинет од денеска не смеат да управуваат малолетни лица, согласно новите измени во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Од денеска, со ова превозно средство ќе смее да управува само лице кое има наполнето 18 години, наместо досегашната старосна граница од 14 години. На велосипедските патеки и ленти максималната дозволена брзина е 20 километри на час, а на тротоари, пешачки и мешани патеки останува ограничувањето од 6 километри на час.

Со измените се забранува превезување на друго лице, а во случај на прекршување на ова правило ќе бидат казнети и возачот и патникот.

Носењето кацига отсега е задолжително за сите возачи, а и понатаму останува обврската за користење рефлектирачки елек при ноќно возење или во услови на намалена видливост.

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