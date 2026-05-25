25.05.2026
Двајца си ги нападнале мајките, тројца партнерките – пет пријави за семејно насилство вчера

Министерството за внатрешни работи денеска соопшти дека во последното деноноќие има вкупно пет пријави за семејно насилство, додека четири лица се лишени од слобода.

Во тетовско село, вчера во 12:40 часот полициски службеници од СВР Тетово го лишиле од слобода Ш.А. (36) од истото село. Претходно, во 12:00 часот во просториите на Одделението за криминалистичка полиција Тетово, неговата 57- годишна мајка, пријави дека во нивниот семеен дом, Ш.А. и се заканувал со нож. Тој е задржан во полициска станица за понатамошна постапка.

Вчера во 02:10 часот во беровско, полициски службеници од ОВР Берово го лишиле од слобода С.С.(42) од беровско, постапувајќи по претходна пријава дека на 23.05.2026 околу 22:30 часот во семејниот дом физички ја нападнал неговата 35-годишна сопруга.

Во 09:45 часот вчера во ОВР Пробиштип, 41-годишна жена од Пробиштип пријавила дека истиот ден, во семејниот дом, по претходна расправија била физички нападната од нејзиниот вонбрачен партнер Т.Н.

Синоќа во 22:30 часот, полициски службеници од ОВР Кавадарци го лишиле од слобода О.Ф.(20) од Струмица, постапувајќи по претходна пријава од неговата 19-годишна невенчана сопруга од Штип, дека додека престојувале во објект во близина на плантажи во Кавадарци, физички ја нападнал. Тој бил приведен во полициска станица, известен бил јавен обвинител и по документирање на настанот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок.

Полициски службеници од СВР Скопје синоќа во 23:30 часот го привеле М.Н.(20) од Скопје, по претходна пријава дека во семејниот дом на подрачјето на Карпош ѝ упатувал закани на неговата 55-годишна мајка, а притоа оштетил и дел од инвентарот.

Од МВР посочуваат дека се преземаат мерки за расчистување на случаите и најавуваат дека по нивно целосно документирање против сторителите ќе бидат поднесени соодветни пријави.

