Ѓоковиќ едвај во второто коло на Ролан Гарос

Српскиот тенисер Новак Ѓоковиќ го победи Французинот Џовани Мпетши Перикард во првото коло на Ролан Гарос со 5:7, 7:5, 6:1 и 6:4.

Натпреварот траеше 2 часа и 53 минути. Триесет и деветгодишниот Ѓоковиќ (четвртопласиран во светот) сервираше 12 аса, направи две двојни грешки и реализираше пет од своите 16 брејк топки.

Неговиот 22-годишен противник (80. во светот) сервираше 16 аса, направи четири двојни грешки и реализираше две од своите пет брејк топки.

Ѓоковиќ ќе се соочи со Французинот Валентин Ројар во второто коло.

Грен слемот во Париз се игра за награден фонд од 71,6 милиони долари