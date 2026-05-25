 Skip to main content
25.05.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 25 мај 2026
Неделник

Ѓоковиќ едвај во второто коло на Ролан Гарос

Останати спортови

25.05.2026

Српскиот тенисер Новак Ѓоковиќ го победи Французинот Џовани Мпетши Перикард во првото коло на Ролан Гарос со 5:7, 7:5, 6:1 и 6:4.

Натпреварот траеше 2 часа и 53 минути. Триесет и деветгодишниот Ѓоковиќ (четвртопласиран во светот) сервираше 12 аса, направи две двојни грешки и реализираше пет од своите 16 брејк топки. 

Неговиот 22-годишен противник (80. во светот) сервираше 16 аса, направи четири двојни грешки и реализираше две од своите пет брејк топки.

Ѓоковиќ ќе се соочи со Французинот Валентин Ројар во второто коло.

Грен слемот во Париз се игра за награден фонд од 71,6 милиони долари

Поврзани вести

Останати спортови  | 24.05.2026
Почна Ролан Гарос, Ноле не е меѓу фаворитите
Останати спортови  | 22.05.2026
Ноле в недела почнува на Ролан Гарос, со Синер може да игра дури во финалето
Останати спортови  | 08.05.2026
Пораз во Рим: Ноле време е за пензија