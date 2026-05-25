 Skip to main content
25.05.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 25 мај 2026
Неделник

Рубио: Израел секогаш ќе има право на самоодбрана

Свет

25.05.2026

Американскиот државен секретар Марко Рубио изјави дека Израел „секогаш“ ќе има право да се брани, без оглед на евентуалниот договор меѓу Вашингтон и Техеран, приклучувајќи се на вчерашната изјава на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху.

Израел секогаш има право да се брани. Секоја држава во светот го има тоа право. Доколку либанското вооружено движење Хезболах се подготвува да лансира ракети или лансира ракети кон Израел, Израел има право да возврати – изјави Рубио пред новинарите во Њу Делхи, каде што престојува во официјална посета.

Нетанјаху вчера изјави дека американскиот претседател Доналд Трамп за време на телефонски разговор го потврдил „правото“ на Израел да спроведува воени операции во Либан, каде што израелските сили се борат против припадниците на Хезболах.

Рубио претпазливо изјави и дека Вашингтон можеби уште денеска ќе добие вести за евентуален договор со Иран.

Мислевме дека ќе имаме вести синоќа, можеби денеска, но не би сакал премногу да се обврзувам околу тоа – додаде тој.

Поврзани вести

Свет  | 24.05.2026
Рубио најави дека денеска би можел да биде објавен мировниот договор со Иран
Свет  | 23.05.2026
Американскиот државен секретар Марко Рубио ја започна четиридневната посета на Индија
Свет  | 22.05.2026
Рубио во Шведска: НАТО ќе мора да одговори на загриженоста на Трамп за Блискиот Исток