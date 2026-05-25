Изгаснат пожарот во поранешен „Декортекс“ во Радовиш, изгореа магацин и машини во поранешен „Декортекс“

Изгаснат e пожарот што избувна синоќа во Радовиш во кој изгореа магацин и машини во поранешен „Декортекс“.

Благодарение на брзата и навремена интервенција на противпожарните екипи, како и на нивната пожртвуваност и професионалност, пожарот беше локализиран и изгаснат за релативно кратко време, и покрај тешките услови на терен.

Пожарникарите вложија големи напори за да спречат негово понатамошно ширење и успешно ја завршија интервенцијата, пишува Радовиш њус.

Претходно медиумите јавија дека со интервенција на противпожарните екипи од повеќе градови пожарот беше ставен под контрола.

Пожарот во индустрискиот објект на поранешната фабрика „Декор Текс“ во Радовиш започна доцна попладне во неделата на на 24 мај. Поради големото количество на запаливи материјали и машини во магацинскиот простор, огнот брзо се прошири.

За време на ингтервенцијата неколку пожарникари се соочија со здравствени предизвици. Според информациите од Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС), припадниците на противпожарните единици вдишале поголема количина чад и се здобиле со полесни изгореници. И покрај ризиците, не се пријавени потешко повредени лица.