Војдан Стојановски го крена пехарот за старо-новиот шампион

Кошаркарите на МЗТ Скопје Аеродром ја одбранија титулата првак на Македонија откако вечерва во натпреварот број 3 од финалната серија го совладаа дебитантот во лигашката конкуренција Маџари со 80:74 и 3-0 во добиени натпревари. Ова за кошаркарите на МЗТ Скопје Аеродром беше 13.та шампионска титула.

Домаќинот солидно го започна натпреварот и ја доби првата делница со 26:21, но МЗТ возврати во вториот период и замина на паузата со предност од четири поени (42:46). Маџари комплетно да ја врати неизвесноста кога израмни на 66:66, на пет и пол минути до крајот. Сепак во завршницата искуството беше на МЗТ Скопје Аеродром се покажа решавачко. Најдобар поединец во составот шампионот беше искусниот Војдан Стојановски со 17 поени. Еден поен помалку постигна Душан Танасковиќ, а во редовите на Маџари, одлична партија одигра Амар Хот со 20 поени и 18 скокови.

Признанието МВП на финалната серија му припадна на Војдан Стојановски.