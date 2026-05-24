 Skip to main content
24.05.2026
Република Најнови вести
Недела, 24 мај 2026
Неделник

Војдан Стојановски го крена пехарот за старо-новиот шампион

Кошарка

24.05.2026

Кошаркарите на МЗТ Скопје Аеродром ја одбранија титулата првак на Македонија откако вечерва во натпреварот број 3 од финалната серија го совладаа дебитантот во лигашката конкуренција Маџари со 80:74 и 3-0 во добиени натпревари. Ова за кошаркарите на МЗТ Скопје Аеродром беше 13.та шампионска титула.

Домаќинот солидно го започна натпреварот и ја доби првата делница со 26:21, но МЗТ возврати во вториот период и замина на паузата со предност од четири поени (42:46). Маџари комплетно да ја врати неизвесноста кога израмни на 66:66, на пет и пол минути до крајот. Сепак во завршницата искуството беше на МЗТ Скопје Аеродром се покажа решавачко. Најдобар поединец во составот шампионот беше искусниот Војдан Стојановски со 17 поени. Еден поен помалку постигна Душан Танасковиќ, а во редовите на Маџари, одлична партија одигра Амар Хот со 20 поени и 18 скокови.

Признанието МВП на финалната серија му припадна на Војдан Стојановски.

Поврзани вести

Кошарка  | 17.05.2026
МЗТ Скопје Аеродром и Маџари ја почнуваат финалната серија
Кошарка  | 14.05.2026
МЗТ доминантно во финалето
Кошарка  | 28.04.2026
Како Пелистер го замолкна „Јане Сандански“