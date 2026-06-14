Петрушевски: Слугувањето на Филипче на официјална Софија му се удира од глава, ја води СДС кон исчезнување

Венко Филипче и раководството на СДС заслепени од желбата за власт, а поради неможноста да дојдат до истата, бидејќи само тонат за што има и податоци, решително се ставија на страната на официјална Софија. Тие како и да не разбираат дека токму држењето на оваа страна и слугувањето на софиското раководство се причината за нивното тонење, изјави на прес-конференција Бране Петрушевски, пратеник на ВМРО-ДПМНЕ.

Петрушевски прашува дали е можно некој да е подготвен до тој степен да распродаде се свое, се македонско, дали е можно некој безусловно да прифаќа диктати од официјална Софија за внесување на Бугари во Уставот, притоа знаејќи дека барањата не сопираат тука, односно дека истите удираат и по македонскиот идентитет, историја.

Да, можно е, и на тоа сведочиме секојдневно, го гледаме Филипче како слугува на официјална Софија, кој се однесува како специјален претставник на бугарската политика во Македонија. Токму тоа го гледаме од човекот кој може да се нарече секако само не политичар кој се грижи за Македонија и граѓаните“, вели Петрушевски.

Тој истакнува дека полтронскиот однос на Филипче кон Бугарија му се удира секојдневно од глава.