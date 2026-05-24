Украина бара итна седница на Советот за безбедност на ОН поради руските напади

Украина повика на итна седница на Советот за безбедност на ОН и на состанок на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ) по масовните руски воздушни напади, изјави денеска украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха.

Во соопштение објавено на Х, Сибиха исто така побара „соодветен и силен одговор за агресорот“ по ноќните напади, чија главна цел беше регионот на Киев и во кои беше употребена балистичка ракета со среден дострел „Орешник“.

Сибиха ја обвини Русија дека со „варварски ракетни напади“ се обидува да го компензира недостигот на воен напредок на бојното поле во нејзината агресивна војна против Украина.

Само во Киев загинаа најмалку две лица. Според градоначалникот Виталиј Кличко, бројот на повредени во главниот град порасна на 81 лице.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски на социјалните мрежи објави дека околу 100 луѓе се повредени, а најмалку четири лица загинале во нападите ширум земјата.

Според властите, во нападите биле оштетени и владини згради, вклучувајќи ги Министерството за надворешни работи и зградата на Владата (Кабинетот на министри). Нападите се случија на државен празник.

– Рускиот претседател Владимир Путин се обидува да ја заплаши Украина со напади врз цивили и со уништување станбени згради, музеи, училишта и критична инфраструктура – изјави министерот за надворешни работи Сибиха.

Меѓународната заедница мора да одговори, порача Сибиха.

„Ги повикуваме нашите партнери да преземат одлучна мултилатерална акција за да ја одвратат Русија и да ја убедат да се стреми кон сеопфатен, праведен и траен мир“, нагласи тој.