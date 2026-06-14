Ристовски: Ветувањата имаат тежина само ако ги исполнуваме!

Министерот за спорт Борко Ристовски упати благодарност до сите што придонесоа за успешната реализација на еден од најголемите капитални инфраструктурни проекти на Министерството за спорт – комплетната реконструкција на салата “Расадник” во Кисела Вода, која од со години запуштен објект, прерасна во современ спортски центар во кој одново ќе растат шампиони.

Голема благодарност до претседателот на Владата, проф. д-р Христијан Мицкоски, до градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски, градоначалничката на Општина Кисела Вода, Бети Стаменкоска Трајкоска, до компанијата која го реализираше проектот, како и до вработените во Министерството за спорт.

Ова е проект за кој заслуга имаат сите и треба да бидеме горди на тоа.

Делата се тие по кои ќе нè паметат!” – порача министерот Борко Ристовски.