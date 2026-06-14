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Неделник

Ристовски: Ветувањата имаат тежина само ако ги исполнуваме!

Останати спортови

14.06.2026

Министерот за спорт Борко Ристовски упати благодарност до сите што придонесоа за успешната реализација на еден од најголемите капитални инфраструктурни проекти на Министерството за спорт – комплетната реконструкција на салата “Расадник” во Кисела Вода, која од со години запуштен објект, прерасна во современ спортски центар во кој одново ќе растат шампиони.

Голема благодарност до претседателот на Владата, проф. д-р Христијан Мицкоски, до градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски, градоначалничката на Општина Кисела Вода, Бети Стаменкоска Трајкоска, до компанијата која го реализираше проектот, како и до вработените во Министерството за спорт.

Ова е проект за кој заслуга имаат сите и треба да бидеме горди на тоа.

Делата се тие по кои ќе нè паметат!” – порача министерот Борко Ристовски.

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