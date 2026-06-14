Хрватска денес е под портокалово временско предупредување

По сончевиот и многу топол почеток на денот, Хрватска се подготвува за нагла промена на времето. Хрватскиот хидрометеоролошки завод (DHMZ) издаде портокалово временско предупредување за повеќе делови од земјата поради опасност од силни грмотевици, град и интензивни налети на ветер.

Највисокото предупредување е издадено за регионите на Загреб и Осиек, каде што во попладневните и вечерните часови се очекуваат нестабилни временски услови проследени со локално невреме. За делови од источна Хрватска е активирано и жолто предупредување поради засилен ветер.

Според прогнозите, невремето најпрво ќе ги зафати северните и источните делови на земјата, а потоа постепено ќе се прошири и кон останатите региони. Метеоролозите предупредуваат на можност од краткотрајни, но интензивни врнежи од дожд, појава на град и силни грмежи.

Особено загрижувачки се најавените налети на ветер кои локално може да надминат 55 километри на час, што може да предизвика материјални штети, проблеми во сообраќајот и ризик за луѓето кои се наоѓаат на отворено.

Портокаловото предупредување за подрачјето на Загреб стапува во сила од 15 часот, а најголем ризик од невреме се очекува во Хрватско Загорје, Меѓумурје и Подравина.

Метеоролозите ги повикуваат граѓаните внимателно да ги следат временските прогнози и предупредувања, особено поради можноста за брзо развивање на силни грмотевични системи кои можат да донесат опасни временски појави во краток временски период. По неколкудневниот топлотен бран, оваа атмосферска промена ќе донесе освежување, но и ризик од локални временски непогоди во поголем дел од Хрватска.