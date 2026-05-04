 Skip to main content
04.05.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 4 мај 2026
Неделник

Голем пожар во Визбегово: Горат автомобили, противпожарните екипи на терен

Хроника

04.05.2026

Фејсбук профил на Орце Ѓорѓиевски

Од Град Скопје информираат дека во тек е интервенција за гаснење на пожарот кој денес избувна во Визбегово, на локација кај обиколницата, каде што е запален приватен имот каде што биле складирани стари автомобили.

Скопската противпожарна бригада на Град Скопје веднаш е излезена на терен и со сите расположливи возила, опрема и човечки капацитети и активно дејствува во справување со пожарот.

Паралелно, на терен се и инспекторите на Град Скопје, а за случајот се информирани Министерството за внатрешни работи, Државниот инспекторат за животна средина, како и Јавното обвинителство.

Од Град Скопје апелираат до граѓаните за смиреност, внимателност и почитување на насоките на надлежните служби.

Состојбата се следи внимателно, а институциите постапуваат координирано, со цел пожарот да биде ставен под контрола, да се заштитат граѓаните и да се утврди одговорност за настанатата состојба.

Поврзани вести

Хроника  | 04.05.2026
ЦУК: Пожарот во Шуто Оризари е ставен под контрола
Хроника  | 04.05.2026
Пожар во Шуто Оризари, запалена е машина за метал
Хроника  | 26.04.2026
Пожар во сендвичара во Охрид, повредени двајца вработени