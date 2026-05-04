Голем пожар во Визбегово: Горат автомобили, противпожарните екипи на терен

Од Град Скопје информираат дека во тек е интервенција за гаснење на пожарот кој денес избувна во Визбегово, на локација кај обиколницата, каде што е запален приватен имот каде што биле складирани стари автомобили.

Скопската противпожарна бригада на Град Скопје веднаш е излезена на терен и со сите расположливи возила, опрема и човечки капацитети и активно дејствува во справување со пожарот.

Паралелно, на терен се и инспекторите на Град Скопје, а за случајот се информирани Министерството за внатрешни работи, Државниот инспекторат за животна средина, како и Јавното обвинителство.

Од Град Скопје апелираат до граѓаните за смиреност, внимателност и почитување на насоките на надлежните служби.