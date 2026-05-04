Две награди за „17“ на Косара Митиќ на Интернационалниот Филмски Фестивал Лас Палмас де Гран Канарија

Две награди за дебитантскиот игран филм 17 во режија на Косара Митиќ на Интернационалниот Филмски Фестивал Лас Палмас де Гран Канарија, информираа од Black cat продукција.

НАГРАДА ОД ПУБЛИКАТА – Најдобар филм од официјалната натпреварувачка програма СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАНИЕ за актерката Ева Костиќ од Официјалното жири: Барбара Гасар, филмска новинарка и критичарка од Австрија, Жан-Мишел Фродон, филмски новинар, критичар и историчар од Франција и Шивендра Синг Дунгарпур, индиски режисер, продуцент, филмски архивар и реставратор.