Трамп изјави дека им рекол на своите преговарачи „да не брзаат со договор“ со Иран

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска изјави дека преговорите со Иран за ставање крај на војната напредуваат, но оти им рекол на своите преговарачи да не „брзаат“ за да направат договор кој би бил неповолен за Вашингтон.

Ова следува откако Трамп вчера изјави дека рамковниот договор за завршување на војната е „во голема мера договорен“, вклучително и повторното отворање на Ормуската Теснина.

„Преговорите се одвиваат на уреден и конструктивен начин, и ги информирав моите претставници да не брзаат со договор со оглед на тоа што времето е на наша страна“, напиша Трамп денеска на својата платформа Truth Social.

Американската блокада на иранските пристаништа, со цел да се разбие иранската блокада на Ормуската Теснина, ќе остане во сила „додека не се постигне, сертифицира и потпише договор“, рече Трамп.

„Двете страни мора да си земат време и да го направат тоа како што треба. Не смее да има грешки!“, нагласи американскиот претседател, додавајќи дека односот на САД со Иран „станува многу попрофесионален и попродуктивен“.

„Тие мора да сфатат, сепак, јасно дека не можат да развијат или набават нуклеарно оружје или бомба“.

Трамп, според извештаите, го информирал израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху за состојбата на преговорите во телефонски разговор, уверувајќи го дека како дел од кој било договор, тој ќе остане на барањето да се запре иранската нуклеарна програма и целиот високо збогатен ураниум да биде отстранет од Иран.