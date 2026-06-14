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14.06.2026
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Неделник

Тешко повреден мотоциклист во сообраќајка во Скопје

Хроника

14.06.2026

МВР

На 13.06.2026 во 11:10 часот во СВР Скопје е пријавено дека на крстосница од ул. „Васко Карангелски“ и ул. „Матеја Матевски“ во Скопје се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило „опел мерива“ со скопски регистарски ознаки, управувано од Б.М.(33) и мотоцикл со скопски регистарски ознаки, управуван од Г.С.(57), двајцата од Скопје.

Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил мотоциклистот, констатирани во ЈЗУ „Св.Наум Охридски“ – Скопје.

Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Скопје.

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