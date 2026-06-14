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14.06.2026
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УФЦ спектакл на тревникот пред Белата куќа за 80. роденден на Трамп

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14.06.2026

Голем УФЦ  спектакл е планиран за денеска на тревникот пред Белата куќа по повод 80-тиот роденден на американскиот претседател Доналд Трамп и 250-годишнината од Декларацијата за независност.

Трамп ќе биде опкружен со членови на кабинетот, високи претставници на администрацијата, републикански пратеници и илјадници гледачи кои ќе ги гледаат борбите во специјално дизајниран осумаголен прстен со заштитна челична ограда, специјално осветлување и звучна опрема.

УФЦ

Илјадници луѓе ќе го гледаат спектаклот на боречки вештини на екрани поставени во парк недалеку од Белата куќа.

Американските медиуми предупредуваат на прогнозата и временските услови кои би можеле значително да ги расипат плановите за прославата.

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