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14.06.2026
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Неделник

Три лица загинаа во бродска несреќа меѓу островите Шолта и Брач во Хрватска

Балкан

14.06.2026

Во поморска несреќа што се случила денес околу 11:38 часот во водите меѓу островите Шолта и Брач, загинале три лица, а по едно лице сè уште се трага. На преостанатите патници на едрилицата (четири лица) им е укажана медицинска помош од страна на персоналот на Итната медицинска помош на местото на настанот и немало потреба да се однесат во болница – соопшти сплитската полиција.

На местото на настанот ќе се спроведе увид на лице место, предводен од канцеларијата на заменик-окружниот државен обвинител со учество на сообраќаен експерт и со помош на полицијата.

Според првичните информации од терен, во инцидентот има повредени лица, соопшти полицијата.

Бродови од надлежните служби веднаш беа испратени на местото на настанот. Во операцијата учествуваат два брода на Пристанишната управа и еден брод на Поморската полиција, заедно со голем број други бродови кои помагаат во потрагата на море.

Според неофицијални информации, досега од морето се спасени осум лица, додека интензивно се трага по уште две лица. Точниот број на патници на едрилицата и околностите што доведоа до судирот засега не се познати.

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