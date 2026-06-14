Возач од Батинци „шибал“ до 244 километри на час со „бмв“ на автопатот Скопје – Гевгелија

Фрипик

На автопатот Скопје – Гевгелија, кај село Милетково, гевгелиско, синоќа околу 20:00 часот полициски службеници од СВР Струмица – ОВР Гевгелија го лишиле од слобода И.Р.(21) од село Батинци, општина Студеничани. При контрола на патниот сообраќај со радар, полициските службеници констатирале дека И.Р. управувал патничко возило „бмв“ со скопски регистарски ознаки со брзина од 244 километри на час на место каде со сообраќаен знак брзината на движење е ограничена на 120 километри на час.

За настанот е запознаен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Гевгелија, по чии насоки возилото е одземено. По документирање на случајот против И.Р. ќе биде поднесена кривична пријава по член 297- а – „безобѕирно управување со моторно возило“.

Во изминатото деноноќие полицијата исто така лишила од слобода 24 возачи за безобѕирно управување возило од кои 17 лица возеле без возачка дозвола, четворица биле малолетници, а двајца биле и под дејство на алкохол – четири лица во Прилеп (малолетник), две лица во Битола, три лица во Скопје и по едно лице во тетовско, Тетово (малолетник), Гостивар (малолетник), Кавадарци, Неготино (малолетник), Штип, Кочани и Гевгелија. Еден од возачите во Скопје и возачот во Штип биле и под дејство на алкохол.

Со забрана за управување на возило биле лишени по едно лице во Гостивар и едно во прилепско. Под дејство на алкохол двајца возачи управувале возило во Прилеп, а по едно лице во Крива Паланка, Битола и Гевгелија. По целосно документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави.

Полицијата апелира до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да не управуваат возило без положен возачки испит или доколку имаат изречена мерка за забрана за управување или доколку се под дејство на алкохол.