ВМРО-ДПМНЕ: СДСМ повторно лаже, повисоки субвенции, сточарството бележи позитивни резултати 

СДС повторно лаже, повисоки субвенции, сточарството бележи позитивни резултати. Времето на СДС, сточарите го паметат и по 17 месеци неисплатени субвенции за предадено млеко.Напредокот во делот на сточарството го потврдуваат и статистичките податоци на Државниот завод за статистика.За прв пат по 10 години во 2025-та година бележиме зголемување на произведените количини на кравјото млеко за 2,7% во споредба со 2024-та година, се вели во реакцијата од ВМРО-ДПМНЕ на прес-конфгеренцијата на СДСМ.

Зголемување имаме и во производство на овчото млеко за 4% повеќе во однос на 2024-та година. Наспроти деструкцијата и хаосот што владееле во минатото, денеска имаме и зголемување на субвенциите во делот на сточарството. Финансиската поддршка за предадено млеко се зголеми и тоа: -кравјо од 5 на 6 денари. -овчо и козјо од 6 на 7 денари“, велат од ВМРО-ДПМНЕ.

Од партијата додаваат дека се зголеми и финансиската поддршка од 4.000 на 6.000 денари за товни раси на говеда и зголемување од 3.000 на 4.500 денари за сите остананати раси или мешавини од различни раси.