04.05.2026
СЗО презема итни мерки за справување со појавата на хантавирус на крузер во Атлантскиот Океан, има починати

Свет

04.05.2026

Регионалниот директор на Светската здравствена организација (СЗО) за Европа, Ханс Клуге, соопшти дека организацијата презема итни мерки за справување со појавата на хантавирус на крузер во Атлантскиот Океан. Клуге потврди дека вирусот веќе предизвикал „трагична загуба на животи“, без да го прецизира точниот број на жртви.

СЗО Европа моментално соработува со неколку држави за да обезбеди брза медицинска помош, евакуација на патниците и темелна истрага за проценка на ризикот по јавното здравје. Клуге истакна дека тимовите се во постојан контакт за да се осигура координиран и стручен одговор на овој алармантен настан.

Директорот исто така упати благодарност до властите на Јужна Африка за нивната брза поддршка, особено за хоспитализацијата на еден заболен патник од Велика Британија.

