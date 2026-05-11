СЗО: Ризикот од хантавирус во Европа е низок

Според најновите проценки на Светската здравствена организација (СЗО), опасноста од хантавирус за европската јавност е ниска, изјави денеска портпаролот на Европската комисија.

Тој додаде дека Комисијата работи на усогласување на европскиот одговор заснован врз научни сознанија. Портпаролот посочи дека вчера биле реализирани четири летови преку Европскиот механизам за цивилна заштита, поврзани со епидемијата на бродот „Хондиус“.

Подготвени сме да обезбедиме дополнителна поддршка – изјави портпаролот.

Како што претходно објавија медиумите, сите патници на бродот се третираат како високоризични контактни лица, што претставува мерка на претпазливост на Европската агенција за јавно здравје.

СЗО минатата недела соопшти дека ризикот од ширење на вирусот кај пошироката јавност е на ниско ниво.(МИА)