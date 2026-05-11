11.05.2026
Само овој голман му има одбрането два пенали на Марадона

Томислав Ивковиќ е еден од ретките фудбалери кои ги носеле дресот и на Динамо Загреб и на Црвена Звезда. Славниот голман е роден во Загреб и пораснал во дресот на Динамо и беше незаменлив на голот на овој клуб сè додека не се скарал со Чиро Блажовиќ, кој дури и не сакал да чуе за него. Во дресот на Југославија, бранел 38 пати, од 1983 до 1991 година, а пеналот што го одбрани Марадона на Светското првенство во 1990 година е запаметен.

Претходно му одбрани пенал и во дресот на Спортинг додека Марадона играше за Наполи.

