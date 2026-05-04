Владината коалиција е стабилна, ако има потреба, има и двотретинско мнозинство во парламентот, вели Мицкоски

Владината коалиција е стабилна, дури, ако има потреба, има и двотретинско мнозинство во македонскиот Ппрламент – вели премиерот Христијан Мицкоски. Додава дека остануваат посветени на реформите и подобар живот на граѓаните.

Не би рекол дека се распаѓа владината коалиција, повеќе би рекол дка се распаѓа СДСМ имајќи предвид дека поранешни видни членови на партијата, градоначалници, актуелни и поранешни, излегуваат со жестока критика на раководството на СДСМ. Што се однесува до владината коалиција, таа е стабилна, цврста, ако има потреба, има и двотретинско мнозинство во рамките на парламентот. Тоа го покажавме во неколку наврати, ако е потребно, ќе го покажеме и повторно – рече Мицкоски во одговор на новинарско прашање по одржувањето панихида по повод 123-годишнината од смртта на Гоце Делчев.

Наш фокус, како Влада, додаде премиерот, остануваат реформите и подобар живот на граѓаните.