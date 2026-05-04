Наместо почит за Гоце Делчев, на историски датум Филипче со дневно-политички пресметки

Лидерот на СДСМ, Венко Филипче, денеска излезе со јавна изјава по повод годишнината од смртта на Гоце Делчев, која наместо во духот на одбележувањето, беше исполнета со остри и навредливи квалификации кон политичкиот опонент.

Во обраќањето, Филипче направи споредба меѓу идеалите на Делчев и денешната политичка сцена, притоа упатувајќи сериозни обвинувања кон ВМРО-ДПМНЕ и нејзиното раководство. Дел од формулациите во изјавата, според оценките на јавноста, излегуваат надвор од вообичаениот политички дискурс и преминуваат во сфера на директни дисквалификации.

Иако поводот беше чествување на ликот и делото на Делчев, изјавата на Филипче се претвори во политичка порака со силен партиски тон, во која доминираа критики за актуелните политики и обвинувања за отстапување од вредностите што ги застапувал македонскиот револуционер.

Ваквиот настап отвора прашање дали значајни историски датуми сè почесто се користат за дневно-политички пресметки, наместо за обединување околу заедничките национални вредности.

Од друга страна, од СДСМ порачаа дека остануваат посветени на, како што велат, идеалите за слободна, праведна и демократска држава, повикувајќи се на наследството на Гоце Делчев.