 Skip to main content
04.05.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 4 мај 2026
Неделник

Денови на македонска култура во Белгија: Националниот џез оркестар на 5 мај настапува во престижниот културен центар „BOZAR“ во Брисел со својата програма „Македонски сновиденија“

Култура

04.05.2026

Во рамките на манифестацијата „Денови на македонската култура“ која се одржува во Белгија, Националниот џез оркестар ќе настапи на 5 мај во престижниот културен центар „BOZAR“ во Брисел, со својата програма „Македонски сновиденија“.

„Macedonian Dreams“ („Македонски сновиденија“) е уникатна фузија на македонски фолклорни мотиви и современ џез, вистинска музичка приказна која Националниот џез оркестар со гордост ја носи на сцената на културниот центар Bozar претставувајќи ја македонската културна и музичка традиција во современ контекст.

Концертот во „BOZAR“ е дел од пошироката програма на „Денови на македонската култура“, која има за цел да ја афирмира македонската уметност и култура пред европската публика.

Поврзани вести

Култура  | 03.05.2026
Учениците од Државното музичко училиште во Битола одржаа виртуозен и воодушевувачки концерт во Тирана
Култура  | 02.05.2026
Со балетот „Лебедово езеро“ во изведба на Националната опера и балет почнуваат „Деновите на македонската култура“ во Белгија
Култура  | 30.04.2026
Концерт „Музиката на европските дворови на XVII век“ во Прилеп