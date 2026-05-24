 Skip to main content
24.05.2026
Република Најнови вести
Недела, 24 мај 2026
Неделник

Рубио најави дека денеска би можел да биде објавен мировниот договор со Иран

Свет

24.05.2026

 Американскиот државен секретар Марко Рубио денеска изјави дека во текот на денот е можна официјална објава во врска со напредокот на мировниот договор со Иран, со кој и формално би можела да се стави крај на војната на Блискиот Исток.

– Многу е веројатно дека светот во следните неколку часа ќе добие добри вести – истакна Рубио пред новинарите за време на неговата прва официјална посета на Индија.

Тој нагласи дека со новиот договор, кој во моментов се доработува, целосно ќе се одговори на загриженоста на САД во врска со Ормуската Теснина, која Иран ефикасно ја блокираше уште од почетокот на војната, започната по американско-израелските напади на 28 февруари. Според Рубио, договорот ќе иницира долгорочен процес кој треба да го ослободи светот од стравувањата поврзани со иранското нуклеарно оружје.

Ваквата изјава на државниот секретар доаѓа веднаш по објавата на американскиот претседател Доналд Трамп, кој на својата платформа „Трут соушл“ потврди дека нацрт-рамката, со која е опфатено и отворањето на Ормуската Теснина, е во голема мера усогласена и се очекува нејзино финализирање меѓу САД, Исламската Република Иран и неколку други земји-посредници.

Поврзани вести

Свет  | 24.05.2026
Трамп тврди дека мировниот договор со Иран е речиси договорен, Техеран демантира
Свет  | 23.05.2026
Интернет-блокадата во Иран влегува во 13-та недела, надминувајќи 2.000 часа
Свет  | 23.05.2026
Трамп изјави дека преговарачите се поблиску до договор за Иран