 Skip to main content
24.05.2026
Република Најнови вести
Недела, 24 мај 2026
Неделник

Ѓорѓиевски: Делото на Св. Кирил и Методија е завет дека јазикот, писменоста, верата, културата и идентитетот се најсилните столбови на еден народ

Скопје

24.05.2026

 Денес го чествуваме делото на светите браќа Кирил и Методиј, чии заслуги се трајно врежани во светската историја, во духовната меморија на народите и во темелите на нашата писменост, култура и идентитет, нагласува градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски во честитката по повод Денот на светите браќа Кирил и Методиј. 

– Нека е за многу години Денот на светите Кирил и Методиј, македонските и сесловенски просветители! Од Моравската мисија, започната токму на овој ден, се отвори патот на словенската писменост и духовност, што низ вековите ја обликуваше нашата денешнина и ни остави аманет што мора да го чуваме со достоинство. Нивното дело е завет. Завет дека јазикот, писменоста, верата, културата и идентитетот се најсилните столбови на еден народ – вели тој во честитката објавена на социјалните мрежи.

Ѓорѓиевски посочува дека наша должност пред идните генерации е да го сочуваме и пренесеме ова свето наследство

Поврзани вести

Скопје  | 22.05.2026
Ѓорѓиевски: Ќе се реши проблемот со дивиот пешачки премин на Бит-пазар
Скопје  | 14.05.2026
Ѓорѓиевски: Скопје заслужува градска власт која не троши за себе, туку работи за народот
Скопје  | 24.04.2026
Ѓорѓиевски: Отворена првата Инфо-канцеларија на „Скопје 2028“