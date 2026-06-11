Американскиот министер за финансии: Иран ќе плати за штетите нанесени на нашите сојузници

Секоја штета што Иран ќе им ја нанесе на американските сојузници ќе биде надоместена со средства преземени од ирански сметки – изјави американскиот министер за финансии Скот Бесент.

Во објава на платформата Икс, Бесент наведе дека сите надоместоци што се плаќаат на новоформираната Управа за теснината во Персискиот Залив, тело создадено од Иран за контрола на Ормуска Теснина, ќе бидат компензирани со ирански средства.

Секој напад што ќе го изврши Иран само дополнително ќе ги продлабочи економските и финансиските последици со кои се соочува – порача Бесент.

Претходно Иран изврши серија напади врз американски цели во Јордан, Бахреин и Кувајт, како одговор на американските воздушни удари во јужен Иран.

Во најновата закана за дополнителна ескалација, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека САД вечерва „многу силно“ ќе го нападнат Иран.

Трамп, исто така, се закани дека САД ќе преземат „целосна контрола“ врз иранските пазари на нафта и гас и дека во блиска иднина ќе го заземат островот Харг, кој има клучно значење за иранскиот извоз на нафта.

Американската Централна команда во меѓувреме соопшти дека неделава нападнала и трет брод во Оманскиот Залив, тврдејќи дека бродот „Џалвир“, кој плови под знамето на Гвинеја-Бисау, ја прекршил американската блокада на иранските пристаништа во Ормуска Теснина.

Индиски претставник потврди дека тројца индиски морнари загинале во американски напад врз бродот „Сетебело“, кој плови под знамето на Палау, во близина на брегот на Оман.

Министерството за надворешни работи на Иран оцени дека постапките на САД го прават прекинот на огнот „практично бесмислен“.

Повеќе држави, меѓу кои Пакистан, Русија и Кина, повторно повикаа на деескалација на тензиите меѓу Иран и САД.