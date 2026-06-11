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Неделник

Босанците се највисоката репрезентација на Светското првенство

Фудбал

11.06.2026

Facebook / Nogometni savez Bosne i Hercegovine

Просечната висина на тимовите што учествуваат на Светското првенство е класична статистика на секој турнир, анализирана не само од навивачите, туку и од тренерите. Воздушната игра и прекините се клучни во овие натпреварувања. Рангирањето на Светското првенство во 2026 година, составено со користење на просечната висина на тимовите, покажува дека Европа доминира меѓу највисоките тимови на турнирот.

Босна и Херцеговина и Норвешка го делат првото место на ранг-листата со просечна висина од 187,2 сантиметри по играч. И двата тима се на врвот на листата на која се наоѓаат и Шведска (186,2 см), Белгија (185,8 см) и Чешка (185,7 см), што ја потврдува физичката корпулентност на тимовите од Cеверна и Централна Европа.

Меѓу главните фудбалски сили, Германија го зазема шестото место со просечна висина од 185,4 сантиметри, додека Холандија и Франција делат 184,9 см. Англија се појавува на четиринаесеттото место (184,2 см), пред Бразил, кој има просек од 182,8 см.

На спротивниот крај од спектарот е Саудиска Арабија, која со просек од 178,4 см е најниската репрезентација на турнирот. Јужна Африка (178,8 см), Катар (179,4 см) и Мексико (179,5 см) го комплетираат дното на ранг-листата.

Босна и Херцеговина – 187,2 см
Норвешка – 187,2 см
Шведска – 186,2 см
Белгија – 185,8 см
Чешка – 185,7 см
Германија – 185,4 см
Швајцарија – 185,2 см
Холандија – 184,9 см
Франција – 184,9 см
Хрватска – 184,8 см
Австрија – 184,7 см
Тунис – 184,6 см
Шкотска – 184,5 см
Англија – 184,2 см
Сенегал – 184,0 см
Турција – 183,8 см
Иран – 183,7 см
Австралија – 183,6 см
Нов Зеланд – 183,5 см
САД – 183,4 см
Ирак – 183,2 см
Брегот на Слоновата Коска – 182,9 см
Бразил – 182,8 см
Алжир – 182,7 см
Мароко – 182,7 см
Гана – 182,6 см
Канада – 182,1 см
Јужна Кореја – 181,9 см
Курасао – 181,9 см
Узбекистан – 181,8 см
Шпанија – 181,7 см
Парагвај – 181,6 см
Панама – 181,6 см
Португалија – 181,5 см
Хаити – 181,4 см
Јапонија – 181,3 см
Зелено’ртски Острови – 181,3 см
Египет – 181,2 см
ДР Конго – 181,0 см
Еквадор – 180,5 см
Уругвај – 180,5 см
Јордан – 180,4 см
Колумбија – 180,0 см
Аргентина – 179,7 см
Мексико – 179,5 см
Катар – 179,4 см
Јужна Африка – 178,8 см
Саудиска Арабија – 178,4 см

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