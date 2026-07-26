Петмина алпинисти од Босна загинале на планината Елбрус во Русија

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Петмина босански алпинисти загинале на планината Елбрус во Русија, a само двајца членови на експедицијата успеале да ги преживеат екстремните услови.

Руските медиуми објавија дека еден преживеан успеал сам да се симне од планината и да повика помош, додека другиот бил пронајден од спасувачките екипи.

Според локалните водичи, временските услови за искачувањето првично биле релативно поволни.

Сепак, времето нагло се влошило, со брзина на ветерот која достигнала 45 километри на час, а до утрото се засилила на катастрофални 70 километри на час.

Врвот Елбрус е највисокиот врв во Европа и Русија, но е познат по исклучително суровите и непредвидливи услови.

Руските медиуми наведуваат дека само неколку дена претходно, на 19 јули, 11-годишно момче починало за време на искачувањето, додека неговиот татко бил тешко повреден.