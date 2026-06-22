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Неделник

Голем пожар во Мостар, воздухот е опасен за дишење

Балкан

22.06.2026

Принсткрин Јутјуб

Поради големиот пожар на депонијата за отпад кај Мостар, кој ги зафати и административните простории и складиштето за гуми, сериозно е загрозен квалитетот на воздухот, па градските служби издадоа предупредување до граѓаните и им препорачаа да избегнуваат престој на отворено.

Пожарот од утринава го гасат мостарските противпожарни служби со повеќе возила и припадниците на Оружените сили на БиХ со цистерни, а во гаснењето од воздух е вклучен и авионот „Ер трактор“.

Од Градот Мостар предупредија дека на депонијата горат материјали во подлабоките слоеви, па густиот чад со нездрави честички се шири кон населените места.

На граѓаните им се препорачува да не излегуваат ако не мораат, да ги избегнуваат сите активности на отворено во пошироката околина на депонијата и да ги затворат прозорците и вратите на куќите и становите. Посебно внимание се препорачува во текот на ноќта и наутро, кога чадот, поради временските услови, се спушта поблиску до земјата.

На жителите во близина на депонијата им е препорачано и да не ја користат водата од отворените бунари и извори додека надлежните санитарни и епидемиолошки служби не потврдат дека е безбедна за употреба.

Пожарот избувнал рано утринава, а во текот на денот се проширил на складиштето и на други деловни објекти во рамките на депонијата за отпад. Огнот го зафатил и складиштето со стари гуми, а на местото на настанот се слушнале и експлозии, за кои локалните медиуми наведуваат дека потекнуваат од гасни боци.

Сите вработени на депонијата за отпад се евакуирани. На самото место пристигна и градоначалникот на Мостар, Марио Кордиќ, а федералното Министерство за животна средина и туризам побара преземање на сите мерки за намалување на последиците врз луѓето и околината.

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