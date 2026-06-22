Не можат да прават машки муабети: На германските репрезентативци им пречи девојката на селекторот

Додека германската репрезентација се бори за светскиот трон на теренот, беснее вистинско незадоволство. Главна тема во таборот на „панцерите“ одеднаш не е ниту тактиката ниту играчите, туку атрактивната Лена Вурценбергер девојка на селекторот Јулијан Нагелсман која сериозно го нарушува потребниот мир и предизвикува тивок бунт во националниот тим.

Сè започна за време на подготовките во Франкфурт, кога Лена го следеше тренингот од балконот во друштво на сопрузите на другите фудбалери. Сепак, границата дефинитивно беше премината по убедливиот триумф над Курасао (7:1). Потоа остана на теренот за да ги следи одблизу тренинзите на резервните играчи, а потоа директно со селекторот отиде во официјалниот хотел на националниот тим – зона која е строго резервирана исклучиво за тимот. Ѕид на недоверба во соблекувалната.

Следното утро, репрезентативците беа шокирани кога ги видоа тренерот и неговата девојка како возат велосипеди заедно кон тренинг центарот. Лена буквално не се одвојува од тимот: редовно ги следи натпреварите од трибините во официјалниот германски дрес, а беше најавено дека во иднина ќе седи веднаш зад клупата за резервни играчи. Ова постојано „дишење во вратот“ создаде ѕид на недоверба кај играчите.