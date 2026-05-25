25.05.2026
Понеделник, 25 мај 2026
Уапсена мајка на бремено девојче

Вчера во 15:50 часот во ЈЗУ УК „Гинекологија и акушерство“ при комплекс клиники „Мајка Тереза“ во Скопје, полициски службеници од СВР Скопје ја лишија од слобода 38-годишната С.К. од Скопје, постапувајќи по претходна пријава од установата во 13:40 часот дека кај нив била донесена малолетната ќерка на С.К. со породилни болки.

Како што соопшти МВР, со таткото на малолетничката Б.К.(38) извршен е службен разговор и известен е јавен обвинител.

Се преземаат мерки за расчистување на настанот и по целосно документирање ќе следува соодветна пријава, велат од МВР.

