Халанд златна копачка во Премиер лигата

Напаѓачот на Манчестер сити, Ерлинг Халанд, ја освои Златната копачка во Премиер лигата по трет пат во својата кариера.

Норвежанецот ја заврши сезоната 2025/26 со 27 гола во натпреварите од англиската Премиер лига, пет повеќе од Тијаго од Брентфорд, кој заврши втор.

Дваесет и петгодишниот Халанд, исто така, заврши како најдобар стрелец во лигата во сезоната 2022/23 (36 гола) и сезоната 2023/24 (27 гола).

Неговиот соиграч од Сити, Антоан Семењо, постигна 17 гола откако ја започна сезоната во Борнмут и се приклучи на Манчестер сити во зимскиот преоден рок.

Фудбалерот на Астон вила, Оли Воткинс, постигна два гола во вчерашната победа од 2:1 над Сити во 38. коло, станувајќи најдобар Англичанец во лигата со 16 гола.

Само Тиери Анри и Мохамед Салах (по четири) ја освоиле Златната копачка повеќе пати од Халанд (три). Со заминувањето на Салах од Ливерпул, Халанд би можел да го израмни неговиот рекорд уште следната сезона. Халанд моментално го дели рекордот за најмногу освоени „Златни копачки“ со Алан Ширер и Хари Кејн (по три).

Норвешкиот напаѓач има 112 гола на 132 натпревари во Премиер лигата. Тој стана најбрзиот играч што стигнал до 100 гола во Премиер лигата, достигнувајќи 111 натпревари, 13 натпревари побрзо од претходниот рекордер, Ширер