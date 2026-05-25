Вавринка загуби од Де Јонг во својот последен меч на „Ролан Гарос“

Швајцарскиот тенисер Стан Вавринка загуби од Холанѓанецот Јеспер де Јонг во првото коло на Ролан Гарос со 3:6, 6:3, 3:6 и 4:6.
Мечот траеше 3 часа и 4 минути. Ова е последното учество на Вавринка на Отвореното првенство на Франција како играч.
Четириесет и едногодишниот тенисер претходно објави дека се повлекува на крајот од сезоната 2026. Вавринка ја освои титулата на Ролан Гарос во 2015 година.
Де Јонг ќе се соочи со Италијанецот Федерико Кина во второто коло на главниот турнир во Париз.
Наградниот фонд на Гренд слемот во Париз изнесува 71,6 милиони долари.