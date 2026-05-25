Вавринка загуби од Де Јонг во својот последен меч на „Ролан Гарос“

25.05.2026

Фото: Freepik

Швајцарскиот тенисер Стан Вавринка загуби од Холанѓанецот Јеспер де Јонг во првото коло на Ролан Гарос со 3:6, 6:3, 3:6 и 4:6.

Мечот траеше 3 часа и 4 минути. Ова е последното учество на Вавринка на Отвореното првенство на Франција како играч. 

Четириесет и едногодишниот тенисер претходно објави дека се повлекува на крајот од сезоната 2026. Вавринка ја освои титулата на Ролан Гарос во 2015 година.

Де Јонг ќе се соочи со Италијанецот Федерико Кина во второто коло на главниот турнир во Париз.

Наградниот фонд на Гренд слемот во Париз изнесува 71,6 милиони долари. 

