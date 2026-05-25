Уганда пријави два нови случаи на ебола поврзани со епидемијата во Конго

Уганда потврди уште два случаи на ебола, соопшти денеска Министерството за здравство, со што вкупниот број на потврдени случаи во оваа источноафриканска земја се искачи на седум.

Министерството соопшти дека новите случаи се однесуваат на двајца членови на персонал во приватна болница во главниот град Кампала. Тие примаат терапија, а сите лица со кои биле во контакт се следат и се набљудуваат.

Министерството за здравство претходно потврди дека жена која патувала од Конго — каде што епидемијата на оваа инфективна болест започна во средината на мај — до Кампала, била позитивна на вирусот откако претходно се лекувала во приватна болница во главниот град поради абдоминална болка.

Првите случаи на ебола беа потврдени во лабораторија на 15 мај. На 17 мај, СЗО прогласи вонредна состојба за јавното здравје од меѓународно значење. До тој момент веќе имаше повеќе од 240 познати сомнителни инфекции. Сега има повеќе од 900 сомнителни случаи и повеќе од 100 потврдени случаи.

Еболата е заразна и опасна по живот инфективна болест. Сегашната епидемија е особено тешко да се сузбие бидејќи не постои ниту вакцина, ниту специфично лекување за реткиот вид Бундибуџо (Bundibugyo).