 Skip to main content
25.05.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 25 мај 2026
Неделник

Уапсено лице кое не почитувало мерка куќен притвор, се возел кон село Сиричино

Хроника

25.05.2026

Фото: Freepik

Вчера од страна на полициски службеници од мобилен тим од Мобилната единица за компезаторни мерки при ОГРМ на подрачје на СВР Тетово, поточно на магистрален пат кон село Сиричино, запрено е патничко возило „фолксваген голф“ со германски национални ознаки, управувано од М.З.(46) од с.Желино.

– Констатирано е дека М.З. постапил спротивно на мерка куќен притвор, односно бил затекнат надвор од својот дом и адреса на која ја издржува мерката куќен притвор, а констатирано е и дека не поседува европски документи за управување на странско возило и возилото се наоѓа на територијата на нашата држава подолго од шест месеци, соопшти МВР.

Лицето е лишено од слобода, а возилото е одземено под сомнение за сторен царински прекршок.

Поврзани вести

Свет  | 25.05.2026
Уапсени 20 лица на грчкиот остров Крит за скандалот со европските субвенции
Хроника  | 21.05.2026
Нов скандал: Уапсена кривопаланечката мисица
Хроника  | 20.05.2026
Кривична против полицајци од Интервентна, употребиле прекумерна физичка сила врз приведено лице