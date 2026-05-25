Уапсено лице кое не почитувало мерка куќен притвор, се возел кон село Сиричино

Вчера од страна на полициски службеници од мобилен тим од Мобилната единица за компезаторни мерки при ОГРМ на подрачје на СВР Тетово, поточно на магистрален пат кон село Сиричино, запрено е патничко возило „фолксваген голф“ со германски национални ознаки, управувано од М.З.(46) од с.Желино.
– Констатирано е дека М.З. постапил спротивно на мерка куќен притвор, односно бил затекнат надвор од својот дом и адреса на која ја издржува мерката куќен притвор, а констатирано е и дека не поседува европски документи за управување на странско возило и возилото се наоѓа на територијата на нашата држава подолго од шест месеци, соопшти МВР.
Лицето е лишено од слобода, а возилото е одземено под сомнение за сторен царински прекршок.