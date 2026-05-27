Офф-фест 2026 со фокус на Африка: Осум концерти и музичари од 12 земји во Скопје

Дваесет и петтото издание на OFFest ќе се одржи од 3 до 6 јуни во Скопје, со осум концерти и учество на музичари од 12 земји, а годинава фокусот ќе биде ставен на африканската музика.

Директорот на Skopje Jazz Festival, Оливер Белопета, изјави дека и покрај јубилејот, фестивалот останува во рамки на постојниот концепт поради ограничен буџет и недостиг на соодветна летна сцена.

Фестивалот ќе биде отворен во Национална опера и балет со настап на триото „Гитари баро“ од Гвинеја и Мали, а ќе настапи и јужноафриканската група „БЦУЦ“.

Последната фестивалска вечер ќе се одржи во Youth Cultural Center, а на програмата се и музичари од Норвешка, Шпанија, Италија, Бенин, Конго, Мозамбик и Танзанија. Од Македонија ќе настапи дуото „Добрила и Дориан“.