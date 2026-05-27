 Skip to main content
27.05.2026
Република Најнови вести
Среда, 27 мај 2026
Неделник

Пред пазарче или маркет: Граѓаните сè почесто ги пријавуваат возилата со црвени таблици

Македонија

27.05.2026

Граѓаните се сè поодговорни и редовно пријавуваат нерегуларности кога ќе забележат службени возила со новите препознатливи таблички на необични локации, изјави директорот на Службата за општи и заеднички работи, Ивица Томовски, во гостувањето во „Ноќно студио“ на 4ТВ.

Граѓаните навистина се осмелуваат да пријават. Обично реагираат кога ќе сретнат такво возило на пазарче. За еден таков случај одговоривме дека се работи за возило на Општина Гази Баба, кое било таму за инспекторски надзор на Кванташкиот пазар. Исто така, имавме случај каде службено возило беше сликано пред еден од поголемите маркети во Скопје. Наша задача е да побараме одговор од самата институција за да се утврди дали навистина имало злоупотреба или возилото било на службена задача- објасни Томовски.

Томовски, исто така, информираше дека службата веќе започнала со чистење на сопствениот возен парк од возила кои со години беа заборавени, посочувајќи дека само во рамките на СОЗР досега се расходувани повеќе од 100 возила кои со години стоеле нефункционални и правеле метеж.

Поврзани вести

Македонија  | 27.05.2026
Томовски: При крај реновирањето на стара Комерцијална банка, ќе се заштеди со сместување на институции
Македонија  | 26.05.2026
Томовски: Комплексот „Македонско село“ функционира успешно, стоиме на располагање за логистичка и институционална поддршка
Македонија  | 09.02.2026
Томовски: Кога ја презедов СОЗР, ја почнавме легализацијата на државниот имот, а денес веќе имаме имотен лист за вилите на претседателот и премиерот во Скопје и во Охрид