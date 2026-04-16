16.04.2026
Полицијата на Илиноис добила дојава за бомба во куќата на братот на папата Лав 14

Полицијата во Илиноис потврди дека синоќа била примена закана за бомба во домот на Луис Привост, братот на папата Лав 14.

По обемно пребарување, во кое биле вклучени кучиња трагачи, било утврдено дека дојавата е лажна. Во инцидентот нема повредени, а евакуираните жители се вратиле во своите домови, објавува „The Hill“.

Полициската управа на Њу Ленокс соопшти дека истрагата продолжува за да се утврди изворот на дојавата.

Поднесувањето лажни дојави од ваков вид е сериозен прекршок и може да резултира со кривични пријави“, предупредија властите.

Полицијата ѝ се заблагодари на заедницата за нивната соработка и трпение и ги повика сите што имаат информации за случајот да се јават на 815-485-2500 или анонимно да достават дојава преку веб-страницата на Њу Ленокс.

Дојавата за бомба дојде неколку дена откако поранешниот претседател Доналд Трамп го пофали Привост и го критикуваше папата Лав 14 на неговата социјална мрежа „Truth Social“ за неговите коментари против американскиот конфликт во Иран и повиците за мир.

Луис е тотално МАГА. Тој разбира, а Лав не! Не сакам папа кој мисли дека е во ред Иран да има нуклеарно оружје“, напиша Трамп.

