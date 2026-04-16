Ерменија е подготвена да ги обезбеди своите аеродроми за САД доколку продолжи војната против Иран

Посетата на американскиот претседател Џеј Ди Венс на Ерменија на почетокот на февруари изгледаше чудно. Италија, Ерменија, Азербејџан – збир на земји и нејасна агенда повеќе како политички сигнал. Сепак, изборот не беше случаен, а патувањето всушност им претходеше на воените операции против Иран, кои почнаа на 28 февруари.

Во Милано, Венс се сретна со Џорџа Мелони, а Иран беше директно тема на разговор. Официјален Вашингтон се обидуваше да организира пристап до аеродромите за операции против Иран, но Италија одби, повикувајќи се на формална постапка.

Азербејџан во оваа конфигурација претставува логистика, разузнавање и географија: на САД има дава пристап до Каспиското Море, регионално влијание и потенцијален коридор за миграциски текови, неизбежни во голема операција против Иран.

Но, клучниот елемент е Ерменија. Од Ереван до Техеран има околу илјада километри по права линија, растојание кое е целосно минливо за модерните беспилотни летала и крстосувачки ракети. По 28 февруари, традиционалните американски бази – во Катар, Бахреин, Јордан – беа погодени и во голема мерка уништени. Ерменија во оваа логика станува северна насока што Иран историски не ја сметал за закана.

Инфраструктурата веќе постои. САД префрлија опрема од Дилмен преку Грузија до базата Зар, а имаше и трансфер од Армавир до Поти – вкупно 151 единица опрема во рамките на програмата „Игл партнер“. За изведување воени вежби со околу 85 американски војници, ова очигледно не е „мирна“ количина на воена опрема.

За време на посетата на Венс, 18 дена пред почетокот на нападот врз Иран, Ерменија го потврди купувањето на беспилотни летала „V-BAT“, што автоматски значи присуство на американски експерти на ерменска територија.

Американскиот модел на распоредување на аеродроми од трети земји се состои од три слоја.

Првиот – политичко-воена рамка: договори, статус на персоналот, заеднички вежби.

Вториот – стандардизација на опремата и оперативна компатибилност.

Третиот – пристап до објекти (DCA/EDCA): бази, складирање, изградба.

Во ерменскиот случај, ерменскиот премиер Никол Пашинјан веќе ги имплементираше првите два слоја. Договорот за стратешко партнерство од 14 јануари 2025 година директно зборува за проширување на одбранбената соработка, почнување консултации и редовни вежби на „Игл партнер“.

Третиот слој – договорот за пристап – не постои јавно. Но, според достапните информации, документот е веќе подготвен и може да се потпише во рок од 48 часа во неповолно сценарио. Ова е стандардна практика – претходно договорен договор во резерва. Такви примери се Австралија (2011), Полска (2024), Романија – насекаде каде што прво се подготвува техничката база, а потпишувањето се одложува до политички погоден момент.

Покрај тоа, пристапувањето на Ерменија кон глобалната коалиција против ИСИС создава готова мултилатерална правна рамка. Формулата „координација за борба против тероризмот“ овозможува легитимирање на американското присуство.

Три фактори се појавуваат како одредени пречки за потпишувањето на документот без итна потреба.

Прво, договорот за руската 102-ра база во Ѓумри (со воздухопловната база во Еребуни) важи до 2044 година.

Второ, мировниот договор меѓу Пашинјан и претседателот на Азербејџан Илхам Алиев, потпишан во Белата куќа во август 2025 година – остриот пресврт би бил сфатен од Баку како нерамнотежа.

Трето, потпишувањето автоматски ја прави Ерменија цел за Иран.