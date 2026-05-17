17.05.2026
Трамп повторно му се закани на Иран: Времето ви истекува, подобро побрзајте или нема да остане ништо

Американскиот претседател Доналд Трамп повторно му се закани на Иран дека ништо нема да остане од земјата доколку неговите лидери брзо не преземат одредени чекори.

Времето истекува за Иран и подобро да побрзаат или од нив нема да остане ништо. Времето е од суштинско значење“, напиша Трамп на својата платформа „Truth Social“.

Трамп објави видео клип на платформата во кој се гледа како наводно наредува воен напад на ирански авион.

Видеото прикажува американски разурнувач под американско знаме како соборува авион под иранско знаме, додека во аголот од екранот има клип од Трамп како вели: „Добро, го имаме на нишан. Пожар – бум“.

Претходно неделава, Трамп ја отфрли најновата мировна понуда на Иран како неприфатлива, додека отворено зборуваше за уништувањето што американската војска веќе го предизвика во Иран, како и за целите што ги поштеди, но можеби сега ќе ги преиспита. 

