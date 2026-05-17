Обвинителството во Париз отвори истрага за насилство во градинките и училиштата

Париското обвинителство отвори истрага за вкупно 84 предучилишни установи, 20 основни училишта, како и десетина градинки, по бројните сведоштва и пријави за можно насилство за време на воннаставни активности во овие установи, објави денеска обвинителката Лор Беку.

Во моментов се покренати три истраги, а издадени се и пет покани“, рече таа, додавајќи дека еден наставник е приведен до почетокот на судењето.

Беку нагласи дека овој случај е апсолутно итен, посочувајќи го обемот на работата што ја извршува антикриминалната полициска бригада, објави БФМ ТВ.

Новоназначениот социјалистички градоначалник на Париз, Емануел Грегоар, изјави дека од почетокот на 2026 година, 78 вработени во париските училишта се суспендирани, вклучувајќи 31 лице поради сомневање за сексуално насилство, што, како што рече, се бројки што одразуваат „системски“ карактер.

Соочена со обемот на скандалот, овој поранешен заменик на градоначалничката Ан Идалго кон средината на април започна акционен план вреден 20 милиони евра за воннаставни активности, што е „апсолутен приоритет“ на почетокот на неговиот мандат.

Планирано е да се поедностави синџирот на апликации со формирање на посебна единица за апликации, а на семејствата им е ветена целосна транспарентност.

Родителите, од своја страна, продолжуваат да бараат дополнителни мерки. Колективите SOS Périscolaire и #MeTooEcole повикаа на мерки на национално ниво, како и на меѓуресорски пристап.