Бахреин им го одзема државјанство на десетици луѓе поради „изразување поддршка за иранските напади“

favour-anyula-on-unsplash

Бахреин им го одзема државјанство на 69 лица и нивните семејства поради „изразување поддршка за иранските напади“, објави Министерството за внатрешни работи на кралството.

Кралството беше меѓу земјите од Персискиот Залив кои беа цел на ирански ракети и беспилотни летала како одмазда за воздушните напади на САД и Израел врз Исламската Република што почнаа на 28 февруари.

Бахреин е домаќин на Петтата флота на американската морнарица и помогна во олеснувањето на нападите на Вашингтон врз Иран.

Бахреинското државјанство на овие лица беше одземено поради величење или сочувство кон непријателски ирански акти или поради контакт со надворешни страни“, соопшти министерството.

Малата островска нација е управувана од сунитска монархија, но има мнозинско шиитско население.

Министерството за внатрешни работи соопшти дека одземањето на државјанството е извршено на барање на кралот Хамад бин Иса ал-Калифа. Член 10/3 од Законот за државјанство на Бахреин дозволува одземање на државјанство во случаи на „повреда на интересите на Кралството или дејствување на начин што е спротивен на обврската за лојалност кон него“.

Сите оние чие државјанство беше одземено беа од „не-бахреинско потекло“, изјавија претставници на министерството.

Порано овој месец, кралот Хамад им нареди на службениците да преземат мерки против наводните предавници и „да размислат кој заслужува бахреинско државјанство, а кој не“, објавија државните медиуми во Бахреин.

Сајед Ахмед Алвадаји, директор за застапување во Британскиот институт за права и демократија во Бахреин (BIRD), изјави за Ројтерс дека овој потег е „почеток на опасна ера на репресија“, предупредувајќи дека одлуките се „наметнати без законски гаранции или какво било право на жалба“.

Министерството за внатрешни работи на Бахреин ја искористи војната како изговор за притворање на ветерани шиитски активисти, работници мигранти кои ги снимаа иранските напади на своите мобилни телефони и демонстранти кои го оплакуваа атентатот врз иранскиот врховен водач, ајатолахот Али Хамнеи, и демонстрираа против американското воено присуство во земјата.

Во март, властите во Бахреин го мачеа до смрт шиитскиот активист Мохамед ал-Мусави, чие тело, со модринки, изгорени и исеченици, беше вратено една недела подоцна. Репортер на АП разговараше со пет сведоци кои го видоа Мусави во мртовечницата или на неговиот погреб следниот ден и ја потврди состојбата на неговото тело. АП, исто така, ангажираше форензички експерт од „Лекари за човекови права“ (PHR) за да ги прегледа сликите од неговото тело.

АП напиша дека сведокот опишал знаци на тепање, камшикување со кабли и електрични изгореници. Организацијата со седиште во Њујорк заклучи дека повредите се во согласност со описите на траума со тап предмет и тортура.

Ниту еден родител никогаш не треба да добие телефонски повик со кој ќе му се каже да го земе телото на својот син откако го бараше девет дена. Фактот дека смртта на Мусави се случила од рацете на властите и на толку брутален начин, го прави ова уште пострашно. Бахреинските власти треба да се погрижат ова никогаш повеќе да не се случи“, изјави Нику Џафарнија, истражувач за Јемен и Бахреин во „Хјуман рајтс воч“ (HRW).

Мусави беше меѓу десетиците приведени или обвинети откако започна американско-израелската војна против Иран.

Тој исчезна на 19 март откако присуствуваше на молитва со двајца пријатели, кои остануваат во притвор.

Властите на Бахреин подоцна тврдеа дека бил уапсен под сомнение за шпионажа за Иран, обвинение кое го негираше неговото семејство. Тие велат дека тој не учествувал во политички активности откако беше ослободен од затвор во април 2024 година.

Како одговор на извештаите на АП, ХРВ и други, бахреинските власти започнаа истрага и поднесоа обвиненија против членови на внатрешната разузнавачка служба на земјата. Овој потег беше „чекор за кој групите за човекови права рекоа дека е малку веројатен без видливоста создадена од известувањето на АП“, напиша новинската агенција на 24 април.

Во исто време, повеќе од 40 шиитски верски водачи се уапсени во Бахреин, осомничени за „врски со Иранската исламска револуционерна гарда“.