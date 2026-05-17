Индискиот премиер ги повика граѓаните да користат јавен превоз и да работтат од дома поради кризата со гориво

Индискиот премиер Нарендра Моди ги повика граѓаните на Индија да се префрлат на јавен превоз за да заштедат пари поради недостиг на гориво
Пријатели, мора да ја намалиме употребата на бензин и дизел. Во градовите со метро системи, мора да одлучиме да користиме само метро. Ќе патувам претежно со метро“, порача Моди на митингот во Хајдерабад.
Индискиот премиер, исто така, ги советуваше граѓаните да обрнат внимание на заштедата на девизи и да работат од дома за да заштедат гориво.
Моди, исто така, ја повика јавноста да избегнува непотребни патувања во странство најмалку една година и да избегнува купување злато, за кое Индијците трошат значителна сума за свадбени традиции. Моди, исто така, ги повика семејствата да ја намалат потрошувачката на растително масло, а земјоделците да ја преполови употребата на ѓубрива.
Недостатокот на гориво во Индија е последица на ситуацијата на Блискиот Исток.