 Skip to main content
17.05.2026
Република Најнови вести
Недела, 17 мај 2026
Неделник

Пезешкијан: Не успеа намерата американско-израелските напади да прoшират несигурност во Иран 

Свет

17.05.2026

https://khamenei.ir/

Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан изјави дека целта на американско-израелските напади врз Иран била ширење несигурност во земјата преку поддршка на терористичките групи, додавајќи дека тие не успеале во тоа.

За време на состанокот со пакистанскиот министер за внатрешни работи, Мохсин Накви, Пезешкијан исто така кажа дека овие планови не успеале благодарение на „соработката и одговорноста на соседите на Иран да спречат каква било злоупотреба на нивната територија против Техеран“, објави Фарс.

Пезешкијан додаде дека тоа е вреден и чин за пофалба.

Истовремено, иранскиот претседател им се заблагодари на Пакистан, Ирак и Авганистан што не дозволиле никаква акција против Иран од нивна територија, објави агенцијата Фарс.

Поврзани вести

Свет  | 17.05.2026
Трамп повторно му се закани на Иран: Времето ви истекува, подобро побрзајте или нема да остане ништо
Свет  | 17.05.2026
Претседателот на Јужна Кореја разговараше со Трамп за исходот од самитот САД – Кина
Свет  | 17.05.2026
Иран воведува нови процедури за премин на бродови низ Ормутскиот Теснец