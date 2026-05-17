Лазаров: Успеавме да составиме тим на играчи кои се борат еден за друг

Македонската ракометна репрезентација со две победи и вкупна гол-разлика од 22 гола во баражот ја совлада Словачка и по десетти пат избори пласман на Светско првенство.

Сакам да им честитам на момците за денешните 15 гола разлика, таа разлика не се постигнува туку-така. Мора да бидеме задоволни без разлика на нивото на ривалот Словачка. Презадоволен сум од пристапот на двата натпревара од сите играчи. Во претходните 1,5 година успеавме да составиме тим на играчи кои се борат еден за друг, дисциплинирани се, не е важно кој е најдобар важно е да победуваме.

Се мачевме многу да дојдеме до ова, и сега мора да го задржиме тоа. Мислам дека играчите растат со нашата лига, во нивните клубови, со квалитетни натпревари добиваат на искуство. Откако јас сум селектор, ова е шесто големо натпреварување во низа, со 99% променета генерација од претходно.

Тој процес треба да се истрпи, а ние успеавме во тој период со стручниот штаб, со РФМ, со медиумите, да опстанеме на големата сцена и да создадеме производ кој ќе ја прави горда Македонија во следната деценија“, изјави по натпреварот, селекторот Кирил Лазаров.