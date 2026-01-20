Лазаров: Не беше проблем дефанзивата, туку нашиот напад

Не беше проблем нашата дефанзива, туку нашиот напад, видовте дека нивниот голман беше одличен. Се надевав дека ќе добиеме малку повеќе разлика, но тоа е што е. Надежта последна умира, но знаете 18 разлика е невозможно, коментира македонскиот ракометен селектор Кирил Лазаров по победата над Романија на Европското пренство кое е во тек.

Со оваа победа вечерва (24-23) најдобрите македонски ракометари се трети во групата и само победа од 18 гола разлика на Данска над Португалија вечерва во 20,30 часот може да ја однесе Македонија во втората фаза од шампионатот.

Лазаров по мечот со Романија даде свое видување на случувањата на теренот во Хернинф.