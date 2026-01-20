Кузмановски: Мора да бидеме задоволни, иако посакувавме повисока победа

Капитенот на македонската ракометна репрезентација, Филип Кузмановски ги искажа своите впечатоци по драматичната победа над Романија (24:23) со гол постигнат во последната секунда.

„Црвено-жолтите“ ја забележаа првата победа на Европското првенство и останаа со теоретски шанси да ја поминат првата групна фаза, но сигурно си обезбедија место помеѓу носителите во баражот за Светското првенство 2027.

Мора да бидеме задоволни, иако посакувавме повисока победа. Психолошкиот притисок да бркаме разлика си го направи своето. Треба да бидеме свесни дека имаме квалитет за нешто повеќе. Заслужуваме да бидеме во главната фаза. Горд сум на момците. Покажавме дека можеме. Ако победевме со поголема гол-разлика можеби ќе се надевавме на нешто. Во секој случај треба да сме среќни од прикажаното на овој турнир. Оваа генерација ветува уште поголеми резултати и тоа треба да го прикаже на теренот.

Дали нашите ракометари ќе изборат пласман во втората фаза на ЕХФ Еуро 2026 ќе се знае вечерва по завршување на натпреварот меѓу кодомаќинот на првенството Данска и Португалија. За такво нешто потребно е чудо – победа на Данска со 18 голови разлика. Средбата ќе се игра исто така во Херниг со почеток во 20 часот.

Пред комплетирање на последното, 3. коло во Б-групата, Данска е лидер со четири бода, Португалија и Македонија имаат по три, Романија е последна без освоен бод.