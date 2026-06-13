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Научниците ги идентификуваа цревните бактерии што предизвикуваат мултиплекс склероза

Здравје

13.06.2026

Научниците ги идентификуваа цревните бактерии што предизвикуваат мултиплекс склероза.

Спроведена од научници на Универзитетот Лудвиг Максимилијан во Минхен, студијата единствено контролираше генетски и еколошки варијабли со испитување на генетски идентични браќа и сестри.

Во голем научен пробив, истражувачите кои проучуваат 81 пара идентични близнаци – каде што само еден брат имал мултиплекс склероза (МС) – посочија два специфични соеви на цревни бактерии кои се чини дека ја предизвикуваат болеста.

Истражувачите ги идентификуваа Eisenbergiella tayi и Lachnoclostridium, кои беа значително позастапени кај браќата и сестрите со МС. Кога овие цревни микроби беа воведени во глувчешки модели, тие директно предизвикаа симптоми слични на МС, покажувајќи функционална врска помеѓу микробиомот и автоимуната болест.

Ова откритие го означува најпрецизното идентификување на бактериските предизвикувачи поврзани со МС досега, нудејќи убедливи докази за оската црево-мозок кај хроничните автоимуни нарушувања. Иако понатамошните клинички испитувања кај луѓето се неопходни, наодите отвораат трансформативни можности за рано откривање и терапија.

Со специфично таргетирање или модифицирање на овие цревни бактерии, идните медицински третмани потенцијално би можеле да го забават, запрат или дури и целосно да го спречат почетокот на МС пред да се појават симптомите.

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