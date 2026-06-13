Научниците ги идентификуваа цревните бактерии што предизвикуваат мултиплекс склероза.

Спроведена од научници на Универзитетот Лудвиг Максимилијан во Минхен, студијата единствено контролираше генетски и еколошки варијабли со испитување на генетски идентични браќа и сестри.

Во голем научен пробив, истражувачите кои проучуваат 81 пара идентични близнаци – каде што само еден брат имал мултиплекс склероза (МС) – посочија два специфични соеви на цревни бактерии кои се чини дека ја предизвикуваат болеста.

Истражувачите ги идентификуваа Eisenbergiella tayi и Lachnoclostridium, кои беа значително позастапени кај браќата и сестрите со МС. Кога овие цревни микроби беа воведени во глувчешки модели, тие директно предизвикаа симптоми слични на МС, покажувајќи функционална врска помеѓу микробиомот и автоимуната болест.

Ова откритие го означува најпрецизното идентификување на бактериските предизвикувачи поврзани со МС досега, нудејќи убедливи докази за оската црево-мозок кај хроничните автоимуни нарушувања. Иако понатамошните клинички испитувања кај луѓето се неопходни, наодите отвораат трансформативни можности за рано откривање и терапија.

Со специфично таргетирање или модифицирање на овие цревни бактерии, идните медицински третмани потенцијално би можеле да го забават, запрат или дури и целосно да го спречат почетокот на МС пред да се појават симптомите.